Авария в Харькове: из-под земли забил 15-метровый «фонтан» (ВИДЕО)

Сегодня, 6 октября, утром в Московском районе Харькова произошла крупная авария на водоводе, передает NewsRoom.

В результате прорыва водовода возле дома №21 по улице Гвардейцев Широнинцев начал бить фонтан высотой до 12-15 метров, а восемь микрорайонов на Салтовке временно остались без воды.

В «Харьковводоканале» подтвердили информацию об аварии.

«Ремонтные работы по указанному адресу планируется закончить до 8:00 7 октября. Водоснабжение потребителей части Салтовского жилого массива будет нормализовано к 11:00», - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь КП Александра Малиновская.

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