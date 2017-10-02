Авария в Харькове: из-под земли забил 15-метровый «фонтан» (ВИДЕО)
Сегодня, 6 октября, утром в Московском районе Харькова произошла крупная авария на водоводе, передает NewsRoom.
В результате прорыва водовода возле дома №21 по улице Гвардейцев Широнинцев начал бить фонтан высотой до 12-15 метров, а восемь микрорайонов на Салтовке временно остались без воды.
В «Харьковводоканале» подтвердили информацию об аварии.
«Ремонтные работы по указанному адресу планируется закончить до 8:00 7 октября. Водоснабжение потребителей части Салтовского жилого массива будет нормализовано к 11:00», - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь КП Александра Малиновская.
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