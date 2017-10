| Криминал / Происшествия | 17:54 | 06.10.2017 ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана (ВИДЕО) Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео спасения собаки, на будку которой упало поваленное ураганом дерево. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «Непогода, которая прошлась западными областями Украины с прошлой ночи оставила немало поваленных деревьев. И если человек обычно может быстро сориентироваться или хотя бы прислушиваться к предостережениям спасателей, то у друзей наших меньших такому случаю может и не быть», - говорится в комментарии к видео. События происходили утром 6 октября во Львое. Пожарные вместе с коммунальными службами провели работы по разрезанию дерева, после чего вытащили обессиленное животное и передали его хозяевам. Спасатели добавили, что «обеспечить безопасность братьев наших меньших так же важно, как и собственную». Напомним, в ночь на 6 октября по ряду западных областей Украины пронесся ураганный ветер, ломая деревья и снося крыши со зданий. В результате непогоды без электричества остались 195 населенных пунктов.

