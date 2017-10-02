Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
09.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре»
09.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги проведения Дня донора в ДОКБ им. Мечникова»
09.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на текущую неделю. Как долго продлиться «бабье лето» в Днепропетровской области?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 17:54 | 06.10.2017
ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана (ВИДЕО)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео спасения собаки, на будку которой упало поваленное ураганом дерево.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Непогода, которая прошлась западными областями Украины с прошлой ночи оставила немало поваленных деревьев. И если человек обычно может быстро сориентироваться или хотя бы прислушиваться к предостережениям спасателей, то у друзей наших меньших такому случаю может и не быть», - говорится в комментарии к видео.

События происходили утром 6 октября во Львое. Пожарные вместе с коммунальными службами провели работы по разрезанию дерева, после чего вытащили обессиленное животное и передали его хозяевам.

Спасатели добавили, что «обеспечить безопасность братьев наших меньших так же важно, как и собственную».

Напомним, в ночь на 6 октября по ряду западных областей Украины пронесся ураганный ветер, ломая деревья и снося крыши со зданий. В результате непогоды без электричества остались 195 населенных пунктов.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: происшествия, погода, погода

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
02.10.2017 12:08 В октябре в Днепропетровской области начнется призыв в армию
Последние новости
06.10.2017
18:00		 Афиша Днепра: куда пойти на выходных
06.10.2017
17:54		 ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана (ВИДЕО)
06.10.2017
17:21		 Авария в Харькове: из-под земли забил 15-метровый «фонтан» (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика