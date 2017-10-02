ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана (ВИДЕО)

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео спасения собаки, на будку которой упало поваленное ураганом дерево.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Непогода, которая прошлась западными областями Украины с прошлой ночи оставила немало поваленных деревьев. И если человек обычно может быстро сориентироваться или хотя бы прислушиваться к предостережениям спасателей, то у друзей наших меньших такому случаю может и не быть», - говорится в комментарии к видео.

События происходили утром 6 октября во Львое. Пожарные вместе с коммунальными службами провели работы по разрезанию дерева, после чего вытащили обессиленное животное и передали его хозяевам.

Спасатели добавили, что «обеспечить безопасность братьев наших меньших так же важно, как и собственную».

Напомним, в ночь на 6 октября по ряду западных областей Украины пронесся ураганный ветер, ломая деревья и снося крыши со зданий. В результате непогоды без электричества остались 195 населенных пунктов.

