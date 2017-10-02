В Латвии во время ралли разбился вертолет: 1 погиб, 3 ранены (ВИДЕО)

В воскресенье, 8 октября, в Латвии разбился гражданский вертолет во время авторалли. Один человек погиб и трое с тяжелыми травмами находятся без сознания, передает «Лига».

Сообщается, что инцидент произошел в Курземе в волости Грамздас (край Приекулес) во время последнего этапа Лиепая Европейского чемпионата по авторалли.

Отмечается, что информацию подтвердил представитель организатора соревнований. Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила информацию о жертвах аварии.

Так, согласно предварительной информации Госполиции, погибший был пилотом вертолета. Kurzemes radio сообщает, что авария случилась во время взлета вертолета. Очевидцы сообщают, что вертолет упал на поле в 10-20 метрах от дороги. Корпус вертолета, который, судя по фотографиям, принадлежит латвийской компании Baltic Helicopters.

Упавший вертолет принадлежал латвийской компании Baltic Helicopters. Отмечается, что компания предлагала зрителям авторалли полеты на вертолете Robinson R44, который рассчитан на пилота и трех пассажиров.

