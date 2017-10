| Криминал / Происшествия | 10:16 | 09.10.2017 На Днепропетровщине на шахте произошла вспышка метана 8 октября около 19:10 на пульт горного диспетчера шахты Днепровская одноименного шахтоуправления ДТЭК Павлоградуголь поступил звонок о том, что на нижней части сборного штрека лавы 1108 произошло задымление. На шахте был оперативно введен план ликвидации аварии. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Павлоградуголь. «На момент происшествия в шахте находилось 267 человек, на угрожаемом участке работало 13 человек. Все они были подняты вверх. Пострадавших нет. В 19:38 на шахту прибыли подразделения 8 ВГСО, которые при обследовании выработки выявили очаги возгорания.



Штабом по ликвидации аварии было принято решение об изоляции части горных выработок методом возведения четырех взрывобезопасных перемычек. Работы по их установке ведутся представителями 8 ВГСО совместно с работниками шахтоуправления в безопасных местах выработки. Также сотрудниками предприятия ведутся работы по жизнеобеспечению шахты – откачке воды», - говорится в сообщении.



На шахте работает комиссия в составе представителей руководства шахтоуправления и ДТЭК Павлоградуголь, 8 ВГСО.

