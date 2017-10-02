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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:54 | 09.10.2017
На Днепропетровщине мужчина собирался продать 10 кг марихуаны (ВИДЕО)

В Синельниковском районе Днепропетровской области мужчина заготовил для продажи 10 кг марихуаны. Также во дворе его домовладения сотрудники управления противодействия наркопреступности обнаружили 32 куста конопли.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Растения конопли были тщательно ухоженные и обработанные, марихуана - высушенная, измельченная и расфасованная. Указанные наркотические растения были обнаружены по месту жительства ранее судимого 38-летнего мужчину во время санкционированного обыска, проведенного в рамках открытого по ст. 310 уголовного производства. Все изъятое направлено на экспертизу», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
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Теги: криминал, происшествия, Днепропетровщина

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