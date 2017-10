| Криминал / Происшествия | 11:54 | 09.10.2017 На Днепропетровщине мужчина собирался продать 10 кг марихуаны (ВИДЕО) В Синельниковском районе Днепропетровской области мужчина заготовил для продажи 10 кг марихуаны. Также во дворе его домовладения сотрудники управления противодействия наркопреступности обнаружили 32 куста конопли. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. «Растения конопли были тщательно ухоженные и обработанные, марихуана - высушенная, измельченная и расфасованная. Указанные наркотические растения были обнаружены по месту жительства ранее судимого 38-летнего мужчину во время санкционированного обыска, проведенного в рамках открытого по ст. 310 уголовного производства. Все изъятое направлено на экспертизу», - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия, Днепропетровщина Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

