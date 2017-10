| Криминал / Происшествия | 12:04 | 09.10.2017 В центре Днепра мужчину ударили по голове и ограбили 9 октября около 1 часа ночи патрульные заметили на перекрестке улицы Шолом-Алейхема и площади Успенской 2 неизвестных, которые при виде полицейских сразу изменили направление движения. Такое подозрительное поведение мужчин заставило стражей порядка остановить их. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. В результате поверхностной проверки у одного из граждан патрульные обнаружили сумку с документами. Кому она принадлежит, мужчина объяснить не мог. Когда патрульные стали проверять его товарища, тот стал убегать. Впрочем, инспекторы его догнали и задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В это время к полицейским подошел мужчина и сообщил, что несколько минут назад его сзади ударили по голове и он потерял сознание. Когда пришел в себя, обнаружил, что у него пропала сумка с документами и мобильным телефоном. В присутствии свидетелей у одного из задержанных следователи изъяли телефон. Пострадавший подтвердил, что это именно его мобильный и его сумка с документами. Задержанных патрульные доставили в Соборного отделения полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

