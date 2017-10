| Криминал / Происшествия | 12:14 | 09.10.2017 Украинец пытался провезти в Польшу 5 кг янтаря в носках (ВИДЕО) В пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники Львовского отряда обнаружили более 5 килограммов янтаря. Вывезти товар в соседнюю страну пытался наш соотечественник. Во время осмотра с помощью технических средств под декоративной обшивкой задней двери автомобиля «Ауди» найдено тайник с необработанным янтарем. Камни изъяты. Сумма оценки товара устанавливается. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7