Криминал / Происшествия | 12:22 | 09.10.2017 В Кривом Роге объявили дополнительный набор в патрульную полицию Объявлен набор в патрульной полиции Кривого Рога на дополнительные 35-ти должностей инспекторов. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Кривого Рога. Набор продолжается с 7 октября по 15 ноября 2017 года. Анкету можно подать на сайте www.patrol.police.gov.ua. Детали по телефону горячей линии 044-390-65-00 и по адресу г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 11.

