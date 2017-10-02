Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
09.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на текущую неделю. Как долго продлиться «бабье лето» в Днепропетровской области?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:27 | 09.10.2017
В Винницкой области сын убил отца за то, что он вступился за невестку

В г. Жмеринка 26-летний местный житель нанес смертельные ножевые ранения своему отцу. Пострадавший получил удара ножом в грудь за то, что вступился за невестку, которую кулаками «воспитывал» сын.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Винницкой области.

8 октября около 19.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что по месту жительства во время ссоры ее только что избил муж. Заявительница сообщила, что ей удалось вырваться от разъяренного нетрезвого мужчины и убежать к соседям, но домой она боится возвращаться, потому что он угрожал ее убить.

Как рассказал начальник Жмеринского отдела полиции Сергей Крымчук, на место вызова сразу же выехала следственно-оперативная группа полиции. Свет в доме был выключен, входные двери - закрыты. Попав в помещение жилого дома, в одной из комнат на кровати работники полиции обнаружили мертвым 51-летнего хозяина с ножевыми ранениями грудной клетки. Полицейские взялись за поиск предполагаемого убийцы - сына потерпевшего. Около 22.00 нетрезвый подозреваемый был задержан полицией на одной из улиц г. Жмеринки.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства между задержанным и его женой возникла бытовая ссора, во время которой человек с помощью кулаков взялся «перевоспитывать» жену. Избитой женщине с травмой головы удалось уйти от домашнего агрессора к соседям. Дома оставался свекор. Он вступился за женщину и начал ссориться на сына, когда тот зашел в дом. Услышав отцу упреки по обращению с женой, сын ударил его дважды ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Увидев полицейский автомобиль, подъехал к воротам дома, злоумышленник скрылся через окно своей комнаты.


Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). За убийство отца ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
Последние новости
09.10.2017
12:58		 Доноры Днепра сдали более 100 литров крови в больнице Мечникова
09.10.2017
12:52		 Улица Панко в Петриковке с качественным покрытием впервые за три десятилетия – Валентин Резниченко
09.10.2017
12:38		 Какие продукты подорожали в Днепре за неделю?
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика