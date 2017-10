| Криминал / Происшествия | 12:27 | 09.10.2017 В Винницкой области сын убил отца за то, что он вступился за невестку В г. Жмеринка 26-летний местный житель нанес смертельные ножевые ранения своему отцу. Пострадавший получил удара ножом в грудь за то, что вступился за невестку, которую кулаками «воспитывал» сын. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Винницкой области. 8 октября около 19.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что по месту жительства во время ссоры ее только что избил муж. Заявительница сообщила, что ей удалось вырваться от разъяренного нетрезвого мужчины и убежать к соседям, но домой она боится возвращаться, потому что он угрожал ее убить. Как рассказал начальник Жмеринского отдела полиции Сергей Крымчук, на место вызова сразу же выехала следственно-оперативная группа полиции. Свет в доме был выключен, входные двери - закрыты. Попав в помещение жилого дома, в одной из комнат на кровати работники полиции обнаружили мертвым 51-летнего хозяина с ножевыми ранениями грудной клетки. Полицейские взялись за поиск предполагаемого убийцы - сына потерпевшего. Около 22.00 нетрезвый подозреваемый был задержан полицией на одной из улиц г. Жмеринки. Предварительно установлено, что во дворе хозяйства между задержанным и его женой возникла бытовая ссора, во время которой человек с помощью кулаков взялся «перевоспитывать» жену. Избитой женщине с травмой головы удалось уйти от домашнего агрессора к соседям. Дома оставался свекор. Он вступился за женщину и начал ссориться на сына, когда тот зашел в дом. Услышав отцу упреки по обращению с женой, сын ударил его дважды ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Увидев полицейский автомобиль, подъехал к воротам дома, злоумышленник скрылся через окно своей комнаты.

Мужчина задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). За убийство отца ему грозит до 15 лет лишения свободы.

