В Днепропетровской области выявили «Камаз», груженный боеприпасами (ВИДЕО)
5 октября на стационарном посту в с. Николаевка Першотравенского района сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского отдела полиции и сотрудники СБУ остановили для проверки автомобиль «Камаз».
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
Во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами с запалами. Во время остановки автомобиля любых документов на груз водитель не предоставил.
Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
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