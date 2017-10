| Криминал / Происшествия | 13:04 | 09.10.2017 В Днепропетровской области выявили «Камаз», груженный боеприпасами (ВИДЕО) 5 октября на стационарном посту в с. Николаевка Першотравенского района сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Павлоградского отдела полиции и сотрудники СБУ остановили для проверки автомобиль «Камаз». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.



Во время осмотра транспортного средства в кузове правоохранители обнаружили ящики с большим количеством патронов и гранатами с запалами. Во время остановки автомобиля любых документов на груз водитель не предоставил.



Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

