В Никополе во время пожара в квартире погиб 88-летний пенсионер

8 октября в 5:06 в Службу спасения «101» города Никополь поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Каштановая. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего владельца квартиры, пенсионера 1929 года рождения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

«По сообщению к месту пожара были направлены пожарные 28-ой государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию на место вызова, спасатели выяснили, что пожар возник в жилой комнате однокомнатной квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

На момент прибытия пожарного подразделения подъезд и квартира были задымленные, что затрудняло тушение пожара. Пожар был ликвидирован звеном газодымозащитной службы в 05:40.

В результате пожара огнем уничтожено: диван и домашние вещи на общей площади 3 м2.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего владельца квартиры, пенсионера 1929 года рождения», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

