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| Криминал / Происшествия | 13:56 | 09.10.2017
На Днепропетровщине задержан виновник смертельного ДТП (ФОТО)

8 октября около 20:15 на автодороге Запорожье-Кропивницкий произошло ДТП при участии автомобиля «Mazda - 6» и автомобиля «ЗАЗ 1102». В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель погиб.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Mazda - 6» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ЗАЗ 1102». В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель «ЗАЗа» получил смертельную травму. Также трудно травмы две его пассажирки 19 и 39 лет. Автомобилем скорой помощи они были доставлены в реанимацию.

Уже на следующий день 46-летнего виновника смертельной аварии задержали в г. Покров, где он скрывался у сожительницы. Оказалось, что автомобиль он купил за 3 суток до аварии. Мужчину доставили в Никопольский отдел полиции», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За указанное преступление водителю грозит до 8 лет лишения свободы.


 
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Теги: происшествия, ДТП, ДТП, Днепропетровщина

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