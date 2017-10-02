В Херсонской области неизвестные в масках ограбили маршрутку

В Херсонской области группа неизвестных мужчин в масках ограбили рейсовый микроавтобус.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Водитель микроавтобуса Мерседес -Спринтер с полным салоном пассажиров остановился на 319-м км автотрассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, чтобы заменить спущенные передние колеса. Когда он вышел из кабины, к микроавтобусу подошли несколько людей в масках», - говорится в сообщении.

Злоумышленники забрали ценные вещи у десяти пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж», введутся поиски разбойников.

