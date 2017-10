| Криминал / Происшествия | 17:06 | 09.10.2017 В Херсонской области неизвестные в масках ограбили маршрутку В Херсонской области группа неизвестных мужчин в масках ограбили рейсовый микроавтобус. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполиции. «Водитель микроавтобуса Мерседес -Спринтер с полным салоном пассажиров остановился на 319-м км автотрассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, чтобы заменить спущенные передние колеса. Когда он вышел из кабины, к микроавтобусу подошли несколько людей в масках», - говорится в сообщении. Злоумышленники забрали ценные вещи у десяти пассажиров и скрылись в неизвестном направлении. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж», введутся поиски разбойников.

