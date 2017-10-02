Ушел из жизни один из старейших актеров французского кино Жан Рошфор

В воскресенье, 8 октября, вечером в больнице Парижа в возрасте 87 лет скончался французский актер Жан Рошфор, передает «Лига».

За свою карьеру, с 1950-х, актер сыграл роли в более чем 150 фильмах.

Французская пресса назвала его «национальным достоянием» и отмечала, что Рошфор был «основой французской киноиндустрии на протяжении более полувека, появляясь как в комедиях, так и в популярных блокбастерах».

Рошфор сыграл роль Франсуа Дегре в нескольких частях фильма «Анжелика», а также роли в кинолентах «Высокий блондин в черном ботинке», «Насмешка», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Граф Монте-Кристо», телесериале «Новеллы Мопасана» и других

