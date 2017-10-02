Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
10.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как осуществляется процесс передачи коммунальной собственности объединенным территориальным громадам?»
10.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые распространенные психические заболевания в Днепропетровской области. Профилактика и лечение психических расстройств»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 17:46 | 09.10.2017
Ушел из жизни один из старейших актеров французского кино Жан Рошфор

В воскресенье, 8 октября, вечером в больнице Парижа в возрасте 87 лет скончался французский актер Жан Рошфор, передает «Лига».

За свою карьеру, с 1950-х, актер сыграл роли в более чем 150 фильмах.

Французская пресса назвала его «национальным достоянием» и отмечала, что Рошфор был «основой французской киноиндустрии на протяжении более полувека, появляясь как в комедиях, так и в популярных блокбастерах».

Рошфор сыграл роль Франсуа Дегре в нескольких частях фильма «Анжелика», а также роли в кинолентах «Высокий блондин в черном ботинке», «Насмешка», «Астерикс и Обеликс в Британии», «Граф Монте-Кристо», телесериале «Новеллы Мопасана» и других
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
Последние новости
09.10.2017
17:46		 Ушел из жизни один из старейших актеров французского кино Жан Рошфор
09.10.2017
17:27		 Украинцам могут ограничить выезд в Россию
09.10.2017
17:06		 В Херсонской области неизвестные в масках ограбили маршрутку
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика