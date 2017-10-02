Житель Харьковской области вымогал у иностранной студентки $20 тыс

В Харьковской области был задержан 25-летний местный житель, который вымогал у студентки из Марокко $20 тыс. отобрав у нее при этом паспорт.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

«Марокканская студентка в соцсетях познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свидание. 1 октября девушка встретилась с ним возле дома, где живет. Он повез ее на своем автомобиле в город Изюм Харьковской области. Остановившись у реки, новый знакомый отобрал у нее паспорт, а за возврат документа потребовал $20 тыс.

Студентка обратилась за помощью в полицию. Злоумышленник через несколько дней вновь вышел на связь и сообщил место, куда потерпевшая должна принести деньги. Девушка отправилась туда в сопровождении полицейских. Там мужчину и повязали. Им оказался 25-летний житель Харьковской области, уже имевший ранее проблемы с законом», - говорится в сообщении.

Полиция возбудила дело по статье «Вымогательство».

