| Криминал / Происшествия | 09:39 | 10.10.2017 В Днепре в результате столкновения автомобиля со столбом погиб молодой мужчина 9 октября на ул. Семафорной в Днепре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель, не справившись с управлением на мокрой дороге, врезался в столб. Автомобиль от удара перевернулся, а мужчина погиб. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. По информации патрульных, мужчина 1987 года рождения в результате аварии получил травмы, не совместимые с жизнью, поэтому врачи скорой помощи не смогли его реанимировать. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7