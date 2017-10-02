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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:44 | 10.10.2017
В Киеве мужчина обокрал магазин одежды на Хрещатике

Мужчина зашел в магазин одежды на улице Крещатик. Там он положил в с сумку двое джинсов и свитер и пытался незаметно выйти. Действиям злоумышленника попытался помешать охранник магазина, но посетитель начал убегать. Правоохранители, которые были неподалеку и услышали крики, сразу догнали правонарушителя.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в территориальное управление полиции. Им оказался 32-летний местный житель, ранее не судимый.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
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