В Першотравенске возле мусорного бака нашли гранату

6 октября в Першотравенское отделение полиции поступило сообщание, что возле мусорных баков на ул. Молодежной стражи порядка увидели опасный боеприпас.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Граната была завернута в полиэтиленовый пакет. Взрывотехники, которые прибыли в составе следственно-оперативной группы на место происшествия, осторожно изъяли боеприпас. Сейчас его направили на экспертизу.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.