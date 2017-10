| Криминал / Происшествия | 11:11 | 10.10.2017 Киевский поезд насмерть задавил 19-летнюю девушку 9 октября на станции Тюшки поезд сообщением «Киев-Ужгород» совершил наезд на 19-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Винницкой области. По словам очевидцев, девушка шла по путям в наушниках и не отреагировала на сигнал, поданный машинистом. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. От удара пострадавшая получила травмы не совместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

