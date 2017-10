| Криминал / Происшествия | 11:28 | 10.10.2017 Жительницу Харьковской области могут посадить на 3 года за кражу 30 кг семечек Правоохранители Харьковщины разоблачили женщину в краже подсолнечника. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 48-летняя жительница села Новоалександровка Волчанского района, которая с поля совершил кражу 30 килограммов подсолнечника. С заявлением в Волчанский отдел полиции обратился 31-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные лица совершили кражу подсолнечника общим весом 30 килограммов, чем нанесли хозяйству материальный ущерб на сумму 500 гривен. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями Волчанского отдела полиции в совершении данного преступления разоблачена безработная жительница села Новоалександровка. Следственным Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

