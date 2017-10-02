Жительницу Харьковской области могут посадить на 3 года за кражу 30 кг семечек

Правоохранители Харьковщины разоблачили женщину в краже подсолнечника.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Злоумышленницей оказалась ранее не судимая 48-летняя жительница села Новоалександровка Волчанского района, которая с поля совершил кражу 30 килограммов подсолнечника.

С заявлением в Волчанский отдел полиции обратился 31-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные лица совершили кражу подсолнечника общим весом 30 килограммов, чем нанесли хозяйству материальный ущерб на сумму 500 гривен.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями Волчанского отдела полиции в совершении данного преступления разоблачена безработная жительница села Новоалександровка.

Следственным Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.