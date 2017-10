| Криминал / Происшествия | 13:04 | 10.10.2017 В Днепре по горячим следам задержали грабителей 10 октября около 1 часа ночи на улице Береговой патрульный экипаж остановил мужчина с окровавленными руками и лицом. Он сообщил, что только рядом с аптекой на него напали 2 неизвестных, избили и забрали телефон. Полицейские оказали 28-летнему пострадавшему первую домедицинскую помощь и вместе с ним поехали на место происшествия. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Там они обнаружили 2 мужчин, на которых указал заявитель. Во время поверхностной проверки один из граждан выбросил телефон из кармана на землю. Пострадавший узнал в нем свой мобильный. Патрульные задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Амур-Нижнеднепровский отдел полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

