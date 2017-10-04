В Днепре по горячим следам задержали грабителей

10 октября около 1 часа ночи на улице Береговой патрульный экипаж остановил мужчина с окровавленными руками и лицом. Он сообщил, что только рядом с аптекой на него напали 2 неизвестных, избили и забрали телефон. Полицейские оказали 28-летнему пострадавшему первую домедицинскую помощь и вместе с ним поехали на место происшествия.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Там они обнаружили 2 мужчин, на которых указал заявитель. Во время поверхностной проверки один из граждан выбросил телефон из кармана на землю. Пострадавший узнал в нем свой мобильный. Патрульные задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Амур-Нижнеднепровский отдел полиции.