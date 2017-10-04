В Киеве на ул. Институтской «заминировали» отель: эвакуировано 500 человек

Во время тщательной проверки здания и прилегающей территории никаких опасных предметов не обнаружено. На момент проверки из здания эвакуировали около 500 человек.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Сегодня утром в милицию поступило сообщение, что в отеле по улице Институтской произойдет взрыв. На место происшествия сразу же прибыли представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Специалисты-взрывотехники завершили осмотр помещения указанного учреждения. Никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружено.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, осуществившего ложное сообщение о заминировании.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.