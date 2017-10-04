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| Криминал / Происшествия | 14:13 | 10.10.2017
В Запорожской области мужчина подорвал себя гранатой

Правоохранители установили обстоятельства гибели 35-летнего мужчины. Пострадавший по месту жительства подорвал себя гранатой. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

9 октября в полицию поступило сообщение о том, что в доме произошел взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической управления, криминалистической лаборатории.

Установлено, что около 16 часов 35-летняя женщина пришла домой и увидела своего 35-летнего мужа на диване без сознания и рядом 5 блистеров из-под таблеток. Женщина вызвала скорую. Медицинские работники пытались привести в чувство мужа и увидели гранату. Все выбежали из дома на улицу и позвонили в полицию. А уже через несколько минут в доме раздался взрыв. Полиция выяснила, что потерпевший ранее неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. Кроме погибшего, от взрыва никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Продолжается досудебное расследование.
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