В Винницкой области БТР протаранил иномарку

В Калиновском районе Винницкой области произошло ДТП с участием военного бронетранспортера и легкового автомобиля Peugeot.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

«Предварительно следствием установлено, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир - Могилев-Подольский, не предоставил преимущества в движении автомобилю Peugeot expert.

Пострадавший водитель доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы. Угрозы его жизни нет», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

