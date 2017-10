| Криминал / Происшествия | 14:26 | 10.10.2017 В Винницкой области БТР протаранил иномарку В Калиновском районе Винницкой области произошло ДТП с участием военного бронетранспортера и легкового автомобиля Peugeot. Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции. «Предварительно следствием установлено, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу Житомир - Могилев-Подольский, не предоставил преимущества в движении автомобилю Peugeot expert. Пострадавший водитель доставлен в нейрохирургическое отделение винницкой больницы. Угрозы его жизни нет», - говорится в сообщении. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

