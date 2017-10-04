На набережной в Днепре произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей: есть пострадавшие (ФОТО)

Сегодня, 10 октября, на парковке на Набережной Сичеславской возле ВТБ банка произошло ДТП с участием 6 автомобилей.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

«По словам водителя авто «Митсубиши Лансер», он двигался в третьей полосе по ул.Набережная пПбеды со стороны Мерефо-Херсонского моста в сторону кольца Победы, и его подрезал водитель «БМВ» белого цвета. После этого «Митсубиши Лансер», занесло в правую сторону, что повлекло наезд на 5 автомобилей, стоящих на парковке дома № 36а. Пострадали следующие автомобили: «Нива», «Мерседес JSE 302», «Нисан Альмера», «Хюндай Элантра», «Шевроле Эванда».

В авто «Митсубиши Лансер» находилась девушка 1995 года рождения, которая получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу им. Мечникова», - рассказали в пресс-службе.