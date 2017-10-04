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| Криминал / Происшествия | 15:48 | 10.10.2017
В Киеве охранник ночного клуба жестоко избил посетителя

В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что возле ночного развлекательного заведения лежит избитый мужчина.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Прибыв на вызов, оперативники опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Следственно-оперативная выяснила, что между охранником ночного клуба и посетителем возник словесный конфликт.

Работник ночного заведения вместе с товарищем вывели 26-летнего парня на улицу, где избили. Свидетели происшествия сразу вызвали медицинскую помощь и полицию.

По предоставленной очевидцами информации, оперативники задержали охранника ночного заведения Это 19-летний житель Киевской области, который свою вину признает. Его сообщника и его участие в избиении потерпевшего устанавливается.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции столицы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
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