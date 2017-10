| Криминал / Происшествия | 15:48 | 10.10.2017 В Киеве охранник ночного клуба жестоко избил посетителя В дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что возле ночного развлекательного заведения лежит избитый мужчина. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.



Прибыв на вызов, оперативники опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Следственно-оперативная выяснила, что между охранником ночного клуба и посетителем возник словесный конфликт.



Работник ночного заведения вместе с товарищем вывели 26-летнего парня на улицу, где избили. Свидетели происшествия сразу вызвали медицинскую помощь и полицию. По предоставленной очевидцами информации, оперативники задержали охранника ночного заведения Это 19-летний житель Киевской области, который свою вину признает. Его сообщника и его участие в избиении потерпевшего устанавливается.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции столицы открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

