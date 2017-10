| Криминал / Происшествия | 16:16 | 10.10.2017 В Чернигове во время личного приема граждан мужчина топором разрубал голову сотруднику прокуратуры Во вторник, 10 октября, в прокуратуру Черниговской области обратился заявитель, который во время личного приема граждан, без каких-либо объяснений, проявив агрессию, топором нанес несколько ударов по голове начальнику отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры области, вызвав ей телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черниговской области. Работника прокуратуры госпитализированы в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Непосредственно после совершения преступления, лицо, причинившее телесные повреждения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сведения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 УК Украины. Сейчас органом досудебного расследования проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, которые являются существенными в уголовном производстве, а также установлена личность подозреваемого.

