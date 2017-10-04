В Чернигове во время личного приема граждан мужчина топором разрубал голову сотруднику прокуратуры

Во вторник, 10 октября, в прокуратуру Черниговской области обратился заявитель, который во время личного приема граждан, без каких-либо объяснений, проявив агрессию, топором нанес несколько ударов по голове начальнику отдела организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры области, вызвав ей телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Черниговской области.

Работника прокуратуры госпитализированы в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Непосредственно после совершения преступления, лицо, причинившее телесные повреждения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сведения по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 УК Украины.

Сейчас органом досудебного расследования проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, которые являются существенными в уголовном производстве, а также установлена личность подозреваемого.

Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры Черниговской области.