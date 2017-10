| Криминал / Происшествия | 11:26 | 11.10.2017 Мужчина пытался провезти в Донецк $70 тыс в запасном колесе (ВИДЕО) Вчера, 11 октября, в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «Так, в ходе реализации полученной от СБУ оперативной информации при осмотре транспортного средства, на котором наш соотечественник, 1981 года, следовавший на неподконтрольную территорию, пограничным нарядом совместно с представителями СБУ и ГФС в ходе осмотра транспортного средства в его конструктивных особенностях, а именно - в запасном колесе, обнаружено пакет с долларовыми купюрами в количестве семи пачек, предварительно $70 тыс.», - говорится в сообщении. Нарушителя и выявленные средства переданы в установленном порядке взаимодействующим правоохранительным органам.

