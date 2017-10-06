Мужчина пытался провезти в Донецк $70 тыс в запасном колесе (ВИДЕО)
Вчера, 11 октября, в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда задержали гражданина Украины с крупной суммой денежных средств.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
«Так, в ходе реализации полученной от СБУ оперативной информации при осмотре транспортного средства, на котором наш соотечественник, 1981 года, следовавший на неподконтрольную территорию, пограничным нарядом совместно с представителями СБУ и ГФС в ходе осмотра транспортного средства в его конструктивных особенностях, а именно - в запасном колесе, обнаружено пакет с долларовыми купюрами в количестве семи пачек, предварительно $70 тыс.», - говорится в сообщении.
Нарушителя и выявленные средства переданы в установленном порядке взаимодействующим правоохранительным органам.
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