Криминал / Происшествия | 12:08 | 11.10.2017 Отель в Печерском районе Киева «заминировали» из оккупированного Луганска Неизвестный позвонил с мобильного сразу в два полицейских подразделения и сообщил о заминировании. Сотрудники Службы безопасности Украины установили - звонок поступил из оккупированного города Луганск. Правоохранители устанавливают личность "минера". Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев. Около семи часов утра в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение, что в отеле столицы должно произойти взрыв. По указанному адресу немедленно выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. По информации сотрудников Службы безопасности Украины, сообщение о взрывчатке в отеле неизвестный предоставил с номера мобильного телефона. Он звонил дважды - с территории оккупированного города Луганск. Информацию оставил на служебные телефоны двух полицейских подразделений. После тщательной проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины

