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| Криминал / Происшествия | 12:08 | 11.10.2017
Отель в Печерском районе Киева «заминировали» из оккупированного Луганска

Неизвестный позвонил с мобильного сразу в два полицейских подразделения и сообщил о заминировании. Сотрудники Службы безопасности Украины установили - звонок поступил из оккупированного города Луганск. Правоохранители устанавливают личность "минера".

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Около семи часов утра в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение, что в отеле столицы должно произойти взрыв. По указанному адресу немедленно выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

По информации сотрудников Службы безопасности Украины, сообщение о взрывчатке в отеле неизвестный предоставил с номера мобильного телефона. Он звонил дважды - с территории оккупированного города Луганск. Информацию оставил на служебные телефоны двух полицейских подразделений.

После тщательной проверки здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины
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