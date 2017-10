| Криминал / Происшествия | 12:43 | 11.10.2017 В Днепре грузовик сбил трех человек на пешеходном переходе: есть жертвы (ФОТО) Сегодня, 11 октября, на ул. Космической в районе дома № 13 автомобиль «МАЗ» совершил наезд на трех человек - парня и двух девушек. В результате ДТП один человек погиб, еще двое доставлены в больницу. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

