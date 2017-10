| Криминал / Происшествия | 12:57 | 11.10.2017 На Закарпатье мужчина сделал из своего знакомого раба Жителю Закарпатской области инкриминируют незаконное лишение свободы человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Тернопольской области. «Житель Закарпатья использовал земляка как работника в хозяйстве, а затем связал и перевез его из Ровенской области в Тернопольскую. Произошло это из-за финансовых вопросов. В свое время мужчина одолжил знакомому крупную сумму денег. Но возврата долга не дождался и предложил земляку отработать долг у него на хозяйстве в Ровенской области. Отработав несколько месяцев, мужчина заявил, что прекращает работу, так как считает, что долг полностью отработал. Заемщик с этим не согласился и закрыл работника сначала в своем погребе, где периодически его избивал, а затем, связав ему руки и ноги пластиковыми хомутами, посадил в Mercedes Vito и привез к своему знакомому в г. Кременец Тернопольской области. Связанного незнакомого мужчину заметили соседи, которые и вызвали полицию. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение больницы. Медики констатировали у него рваную рану лобной области головы, ушибы мягких тканей лица, рук, грудной клетки и перелом пальца на руке», - говорится в сообщении. Подозреваемый признался в содеянном, но давать какие-либо объяснения отказывается. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания меры пресечения.

