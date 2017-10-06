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| Криминал / Происшествия | 14:56 | 11.10.2017
НАБУ задержало замминистра обороны

Детективы НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли схему растраты 149 млн гривен Минобороны, в результате чего были задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Сейчас детективами Бюро и прокурорами САП задержаны двое предполагаемых участников преступления - заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива.

По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании в отношении задержанных меры пресечения и установления других возможных соучастников.
 
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Теги: Украина

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