| Криминал / Происшествия | 17:04 | 11.10.2017 В Днепре полицейские остановили незаконную торговлю мясом на улице Сегодня, 11 октября, около 11:00 патрульные обнаружили на улице Байкальской незаконную торговлю мясом. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра. «Владелец продукции - житель Новомосковска уже привлекался к подобной административной ответственности. Он и на этот раз не предоставил необходимых разрешительных документов на реализацию 12,5 килограммов мясной продукции», - говорится в сообщении. Полицейские прекратили правонарушения, изъяли веса и составили протокол по ст.160 КУоАП (Торговля с рук в неустановленных местах).



