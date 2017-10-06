В Днепре полицейские остановили незаконную торговлю мясом на улице

Сегодня, 11 октября, около 11:00 патрульные обнаружили на улице Байкальской незаконную торговлю мясом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

«Владелец продукции - житель Новомосковска уже привлекался к подобной административной ответственности. Он и на этот раз не предоставил необходимых разрешительных документов на реализацию 12,5 килограммов мясной продукции», - говорится в сообщении.

Полицейские прекратили правонарушения, изъяли веса и составили протокол по ст.160 КУоАП (Торговля с рук в неустановленных местах).



