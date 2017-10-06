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| Криминал / Происшествия | 17:18 | 11.10.2017
В Харьковской области полиция изъяла внушительный арсенал оружия у 89-летнего мужчины (ФОТО)

В Люботине Харьковской области дома у 89-летнего местного жителя полицейские обнаружили внушительный склад с оружием и боеприпасами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

В частности, по итогам обысков правоохранители изъяли - 2 мины, 1 запал, 2 накольных механизма, более 2 тыс. патронов различного калибра, 9 гранат Ф-1 без запала, 10 гранат, СГГ- 5, 4 тротиловые шашки, 22 запали УЗРГМ, 6 выстрелов для подствольных гранатометов, 5 магазинов АК, разобран АК-74 и 2 магазина.

«С дедушкой живут 61-летний сын и 39-летний внук. Последний проходил службу в зоне антитеррористической операции на Донбассе и полтора года уже как вернулся со службы. На момент обысков внука дома не было, а на телефонные звонки родственников он не отвечал», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что наказание за незаконное обращение с оружием предусматривает до 7 лет тюремного заключения.


 
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Теги: происшествия

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