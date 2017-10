| Криминал / Происшествия | 17:18 | 11.10.2017 В Харьковской области полиция изъяла внушительный арсенал оружия у 89-летнего мужчины (ФОТО) В Люботине Харьковской области дома у 89-летнего местного жителя полицейские обнаружили внушительный склад с оружием и боеприпасами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. В частности, по итогам обысков правоохранители изъяли - 2 мины, 1 запал, 2 накольных механизма, более 2 тыс. патронов различного калибра, 9 гранат Ф-1 без запала, 10 гранат, СГГ- 5, 4 тротиловые шашки, 22 запали УЗРГМ, 6 выстрелов для подствольных гранатометов, 5 магазинов АК, разобран АК-74 и 2 магазина. «С дедушкой живут 61-летний сын и 39-летний внук. Последний проходил службу в зоне антитеррористической операции на Донбассе и полтора года уже как вернулся со службы. На момент обысков внука дома не было, а на телефонные звонки родственников он не отвечал», - говорится в сообщении. В полиции напомнили, что наказание за незаконное обращение с оружием предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7