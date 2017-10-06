В Киеве неизвестные облили едким веществом 15 иномарок (ВИДЕО)
За последние 2 месяца это уже второй случай, когда неизвестные хулиганы обливают машины неизвестным едким веществом, которое разъедает краску.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУНП в г. Киев.
Правоохранители установили, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества.
На месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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