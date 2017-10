| Криминал / Происшествия | 09:30 | 12.10.2017 В Киеве неизвестные облили едким веществом 15 иномарок (ВИДЕО) За последние 2 месяца это уже второй случай, когда неизвестные хулиганы обливают машины неизвестным едким веществом, которое разъедает краску. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУНП в г. Киев. Правоохранители установили, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества. На месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

