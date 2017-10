| Криминал / Происшествия | 09:59 | 12.10.2017 В Харькове в канализационном колодце нашли труп 10 октября в 20:50 в Холодногорский отдел полиции поступила информация об обнаружении тела мужчины в канализационном колодце на улице Ильинской. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Предварительно экспертом было установлено, что на теле неизвестного признаки насильственной смерти в виде многочисленных тупых травм головы. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны двое лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 35 и 48-летний ранее судимые граждане, жители города Харькова. Досудебным следствием установлено, что ночью подозреваемые вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки в подвальном помещении. Между ними возник конфликт. В результате подозреваемые начали наносить удары руками и ногами потерпевшему, от чего тот потерял сознание. Затем мужчины бросили тело 31-летнего знакомого в шахту колодца, который находился неподалеку от места происшествия. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - рассказал начальник Холодногорского отдела Дмитрий Плотников. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

