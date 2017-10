| Криминал / Происшествия | 11:52 | 12.10.2017 За взятку полицейскому днепрянину грозит новый тюремный срок Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области. Установлено, что в сентябре 2017 года указанный человек, имея непогашенную судимость, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление. Так, во время санкционированного обыска в квартире последнего правоохранительными органами выявлено и изъято боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества. Во избежание уголовной ответственности злоумышленник предложил майору полиции неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США и более 4000 гривен за невнесение сведений об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.263 и ч.1 ст.309 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований. Во время передачи указанных денежных средств гражданин была разоблачен правоохранительными органами. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7