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| Криминал / Происшествия | 11:52 | 12.10.2017
За взятку полицейскому днепрянину грозит новый тюремный срок

Днепропетровской местной прокуратурой №2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

Установлено, что в сентябре 2017 года указанный человек, имея непогашенную судимость, на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление. Так, во время санкционированного обыска в квартире последнего правоохранительными органами выявлено и изъято боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества. Во избежание уголовной ответственности злоумышленник предложил майору полиции неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США и более 4000 гривен за невнесение сведений об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.263 и ч.1 ст.309 УК Украины, в Единый реестр досудебных расследований.

Во время передачи указанных денежных средств гражданин была разоблачен правоохранительными органами.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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