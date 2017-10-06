В Каменском полиция охраны задержала вора телефонного кабеля

11 октября работники полиции охраны на «горячем» задержали гражданина 1985 года рождения, который в Южном районе города Каменское повредил, а затем обжигал телефонные провода.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

В 08.00 во время патрулирования экипаж полиции охраны на проспекте Аношкина заметил подозрительного мужчину, который что-то бросал в костер. Подъехав ближе, полицейские охраны увидели, как гражданин обжигает демонтированные телефонные провода. При попытке приблизиться, молодой человек попыталась скрыться с места, но был немедленно задержан. У подозреваемого были изъяты нож и кусачки, а также 50 метров телефонного провода.

Как позже установили сотрудники полиции, задержанный житель города Каменское уже имел две судимости за кражи, а телефонную линию повредил в целях личной выгоды, чтобы сдать кабель на металлолом.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.