Под Одессой машрутка влетела в жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 12 октября, в 13:23 в Черноморское отделение полиции поступило сообщение о том, что в с. Александровка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Водитель маршрутного такси не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом. Предварительно установлено, что пострадали 5 человек, один человек находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.