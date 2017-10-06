В Одессе мать задушила своего 3-месячного ребенка подушкой (ВИДЕО)

По спецлинии 102 обратился 31-летний мужчина и сообщил, что его жена совершила убийство их дочери. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Полицейские сразу установили все обстоятельства преступления. В одной из комнат квартиры, в которой живут супруги, сотрудники полиции обнаружили тело убитого ребенка. Также в квартире находилась и мать младенца, которую сразу задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции в г. Одессе.

Женщина объяснила, что после рождения ребенка она чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она плохо ухаживает за дочерью. В злополучный день женщина проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером довела свой преступный умысел до конца, задушив младенца подушкой.

Также правоохранители установили, что накануне женщина хотела свести счеты с жизнью, приняв большое количество снотворного, однако покончить жизнь самоубийством ей не удалось - таблетки не подействовали.

По указанному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.