| Криминал / Происшествия | 16:13 | 12.10.2017 В Днепре 41-летний внук-наркоман избивал свою бабушку 11 октября, около 15:00 по спецлинии «102» позвонила женщина и сообщила, что ее бьет и оскорбляет внук. Патрульный экипаж прибыл по указанному адресу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра. «Пожилая женщина пожаловалась полицейским на своего 41-летнего внука, который проживает вместе с ней. Она сообщила, что он совершает насилие и нецензурно выражается в ее адрес. Во время общения с мужчиной тот признался полицейским, что употребляет наркотики, и был осужден за кражи. Патрульные спросили у гражданина, есть ли у него запрещенные вещества. Он показал инспекторам свои вещи. В них они обнаружили пенал, в котором были шприцы с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, а также прекурсор», - говорится в сообщении. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Новокодацького отделения полиции, изъяла указанные предметы, и задержала мужчину.

происшествия, Днепр Теги: криминал

