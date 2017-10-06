В Днепре 41-летний внук-наркоман избивал свою бабушку

11 октября, около 15:00 по спецлинии «102» позвонила женщина и сообщила, что ее бьет и оскорбляет внук. Патрульный экипаж прибыл по указанному адресу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.

«Пожилая женщина пожаловалась полицейским на своего 41-летнего внука, который проживает вместе с ней. Она сообщила, что он совершает насилие и нецензурно выражается в ее адрес. Во время общения с мужчиной тот признался полицейским, что употребляет наркотики, и был осужден за кражи.

Патрульные спросили у гражданина, есть ли у него запрещенные вещества. Он показал инспекторам свои вещи. В них они обнаружили пенал, в котором были шприцы с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, а также прекурсор», - говорится в сообщении.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Новокодацького отделения полиции, изъяла указанные предметы, и задержала мужчину.

