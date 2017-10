| Криминал / Происшествия | 16:39 | 12.10.2017 В Павлограде муж и жена любовника жестоко избили женщину Происшествие произошло поздно вечером 9 октября у одного из частных домовладений в центральной части Павлограда. Женщина ушла из дома и некоторое время проживала у своей подруги. Узнав об этом, преданный муж и жена изменника пришли выяснять отношения. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Как только женщина вышла во двор, жена любовника начала ее жестоко избивать прихваченным с собой молотком. К физической расправе подключился и муж изменщицы. Подруга потерпевшей, увидев изуродованную женщину, вызвала скорую и полицию. Сейчас с многочисленными травмами головы и тела различной степени тяжести пострадавшая находится в больнице. Парочку мстителей задержали, им грозит уголовная ответственность по ч.2 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 (покушение на совершение убийства) УК. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

