| Криминал / Происшествия | 17:42 | 12.10.2017 В Днепре сотрудник Национальной гвардии с двумя помощниками изготовляли и продавали оружие и боеприпасы В Днепре была разоблачена преступная группа, состоящая из работника Национальной гвардии и двух гражданских лиц, более года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов . Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Указанных лиц задержали во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

На месте происшествия изъяты 4 самодельных пистолета, винтовка и более 5000 патронов к указанному оружию. Также изъято оборудование для изготовления патронов и оружия», - говорится в сообщении. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

