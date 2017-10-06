В Днепре сотрудник Национальной гвардии с двумя помощниками изготовляли и продавали оружие и боеприпасы

В Днепре была разоблачена преступная группа, состоящая из работника Национальной гвардии и двух гражданских лиц, более года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов .

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Указанных лиц задержали во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

На месте происшествия изъяты 4 самодельных пистолета, винтовка и более 5000 патронов к указанному оружию. Также изъято оборудование для изготовления патронов и оружия», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

