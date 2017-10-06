В Киеве задержан подозреваемый в жестоком убийстве полугодичной давности (ВИДЕО)
В феврале 2017 года на ул. Олевской в Киеве был обнаружен труп мужчины с многочисленными колото-резанными ранами. Опознать убитого удалось только с помощью средств массовой информации, и еще полгода понадобилось правоохранителям, чтобы найти подозреваемого в этом жестоком убийстве.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киеве.
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