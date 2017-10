| Криминал / Происшествия | 08:54 | 13.10.2017 В Киеве задержан подозреваемый в жестоком убийстве полугодичной давности (ВИДЕО) В феврале 2017 года на ул. Олевской в Киеве был обнаружен труп мужчины с многочисленными колото-резанными ранами. Опознать убитого удалось только с помощью средств массовой информации, и еще полгода понадобилось правоохранителям, чтобы найти подозреваемого в этом жестоком убийстве. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киеве. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7