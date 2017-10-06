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| Криминал / Происшествия | 09:17 | 13.10.2017
В Одессе выяснили, кто хотел убить первого заместителя главы облсовета

В Одесс раскрыто покушение на убийство первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

В результате совместных действий двое непосредственных исполнителей покушения задержаны. Ими оказались 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. По месту их проживания, в надлежащем им транспорте, гаражах и офисах, а также помещениях, которые использовали злоумышленники проведено более 30 обысков, в результате которых изъято 10 единиц огнестрельного и 7 единиц травматического оружия, более 600 патронов различного калибра, 17 средств связи, маски и комплекты одежды сотрудников полиции, автомобильные госномера и более 30 гр. наркотического вещества.

Согласно выводам баллистической экспертизы, установлено, что указанный карабин совпадает с оружием, которое злоумышленники использовали во время совершения покушения на убийство Олега Радковского.

Установлено, что накануне совершения преступления злоумышленники заменили номерные знаки на автомобиле «Киа» на заранее похищенные с другого авто и прибыли в ресторан, где отдыхал Радковский. Не выходя из машины они дождались пока последний оставит заведение и выйдет на улицу. Именно после этого нападавшие совершили в его сторону несколько выстрелов из огнестрельного оружия и с места происшествия скрылись.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся мероприятия по документированию лиц, причастных к заказу указанного преступления.
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