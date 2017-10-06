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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 10:13 | 13.10.2017
На ул. Космическое в Днепре произошло очередное ДТП с пострадавшими

Сегодня, 13 октября, в Днепре на ул. Комической произошло ДТП с участие двух автомобилей. Водитель одного из них, житель г. Харьков, госпитализирован в 16-ю горбольницу.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.

Второй водитель от госпитализации отказался. Ему медпомощь предоставили на месте происшествия. Выяснением причин ДТП будет заниматься следователь.

Напомним, что 11 октября на ул. Космической грузовик сбил двух девушек и парня. Одна из пострадавших скончалась на месте.

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