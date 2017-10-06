Днепру вернули коммунальную собственность площадь почти 2 тыс. кв м

Хозяйственным судом Днепропетровской области удовлетворена жалоба прокуратуры области на действия ликвидатора одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Днепра и признаны недействительными договоры купли-продажи недвижимого имущества, заключенных на основании протоколов биржевых торгов, проведенных в рамках производства дела о банкротстве.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

Во исполнение решений суда, в сентябре текущего года прокуратурой области обеспечено восстановление права собственности территориальной громады Днепра в лице Днепровской городского совета на 6 нежилых помещений общей площадью 1 764 кв. м., которые находятся на территории Новокодацкого района и незаконно выбыли из коммунальной собственности, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.