| Криминал / Происшествия | 11:59 | 13.10.2017 В Черновцах мужчина пытался зарезаться посреди улицы В Черновцах мужчина пытался покончить с собой посреди улицы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции. «О человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие. Правоохранители сразу же направились к месту происшествия. Там обнаружили мужчину с ножом, который угрожал убить себя. Патрульные полицейские пытались успокоить гражданина, однако он не реагировал», - говорится в сообщении. Потом выяснилось и причины такого поведения: у мужчины случился срыв из-за проблем в семье. Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7