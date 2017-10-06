В Черновцах мужчина пытался зарезаться посреди улицы

В Черновцах мужчина пытался покончить с собой посреди улицы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

«О человеке, который хочет покончить с собой, патрульным сообщили прохожие.

Правоохранители сразу же направились к месту происшествия. Там обнаружили мужчину с ножом, который угрожал убить себя. Патрульные полицейские пытались успокоить гражданина, однако он не реагировал», - говорится в сообщении.

Потом выяснилось и причины такого поведения: у мужчины случился срыв из-за проблем в семье.

Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая.