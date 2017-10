| Криминал / Происшествия | 12:44 | 13.10.2017 В Одесской области пьяный водитель задавил сидящих на лавочке у дома пенсионерок (ФОТО) В селе Виноградовка Болградского района Одесской области 12 октября в результате ДТП погибли три пожилые женщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. «Установлено, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села, 1934, 1940 и 1942 г. р.

Две гражданки от полученных травм скончались на месте происшествия, еще одна потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7