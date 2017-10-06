В Одесской области пьяный водитель задавил сидящих на лавочке у дома пенсионерок (ФОТО)

В селе Виноградовка Болградского района Одесской области 12 октября в результате ДТП погибли три пожилые женщины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

«Установлено, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села, 1934, 1940 и 1942 г. р.

Две гражданки от полученных травм скончались на месте происшествия, еще одна потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.



