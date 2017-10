| Криминал / Происшествия | 14:06 | 13.10.2017 В Мариуполе задержали мужчин, пересылавших почтой гранаты В пятницу, 13 октября, в одном из почтовых отделений Мариуполя сотрудники полиции задержали двух 20-летних мужчин, которые пытались отправить посылку с гранатами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацполици Украины. «У мужчин изъяли семь запалов, три гранаты Ф-1 и одну РГД-5. Взрывоопасные предметы направлены на экспертизу», - говорится в сообщении. Как отмечается, задержанные собирались отправить посылку с опасными предметами в Винницкую область. «Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы», - добавили правоохранители.

